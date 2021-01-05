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  3. 05 Ocak 2021 17:27

Ünlü türkücüye şok kumpas! Dolandırmaya çalışan kişi bakın kim çıktı?

Türkücü Berdan Mardini’yi, yardıma muhtaç bir aile için destek isteyerek dolandırmaya çalışan kişi profesyonel bir futbolcu çıktı.

Ünlü türkücüye şok kumpas! Dolandırmaya çalışan kişi bakın kim çıktı?
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'ÜNLÜLER DE DESTEK VERİYOR'

11 Şubat'ta Berdan Mardini'yi telefonla arayan bir kişi, ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Birçok ünlünün de yardımda bulunduğunu ifade eden şahıs, para talep etti. Teklifi kabul eden Mardini, şahıstan banka bilgilerini isteyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ancak bir süre devam eden mesajlaşma sırasında durumdan şüphelenen Mardini, dolandırılmak üzere olduğunu anlayarak savcılığa başvurdu.

IBAN NUMARASI DA ONA AİT ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre savcılık, Mardini'yi arayan kişinin Şanlıurfa'daki Karaköprü Belediyespor'da forma giyen Tolgahan Nurhak olduğunu tespit etti.

Mesajlarda yer alan IBAN numarası da ona ait çıktı. Futbolcu, telefon hattını değiştirdiğini söyleyip suçlamayı reddetti. Ancak savcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenledi. Futbolcu Nurhak'ın 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

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