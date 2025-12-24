  1. Anasayfa
Ünlü yapımcı Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Yusuf Timur Savcı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli Savcı'nın kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesinin ardından Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirileceği öğrenildi.

Timur Savcı kimdir ?

Timur Savcı, 1975 yılında Adana’da doğdu. Adana Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Üniversite yıllarında yapım asistanı olarak sektöre adım atan Savcı, hukuk fakültesindeki eğitimini yarıda bırakarak kariyerini tamamen televizyon ve sinema alanına yönlendirdi.

Profesyonel yaşamına 1995 yılında reklam prodüktörlüğüyle başlayan Timur Savcı, kısa sürede yürütücü ve ortak yapımcı olarak televizyon dizileri ve sinema filmlerinde görev almaya başladı. 2006 yılında kurduğu Tims Prodüksiyon ile sektörde kurumsal bir yapı oluşturan Savcı, ilerleyen yıllarda Tims&B Productions ve TAFF Pictures gibi önemli yapım şirketlerinin de kurucuları arasında yer aldı.

Timur Savcı’nın yapımcılığını üstlendiği diziler arasında Türk televizyon tarihine damga vuran birçok proje bulunuyor. Özellikle Muhteşem Yüzyıl, yüksek bütçesi ve uluslararası başarısıyla öne çıkarken, 100’den fazla ülkede yayınlanarak küresel bir etki oluşturdu. Bunun yanı sıra Kavak Yelleri, Suskunlar, Bir Zamanlar Çukurova, Söz, Teşkilat ve Aldatmak gibi diziler geniş izleyici kitlelerine ulaştı.

 

