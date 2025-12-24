  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü yapımcı da gözaltına alındı!

Ünlü yapımcı Yusuf Timur Savcı ifade verdi

Ünlü yapımcı Yusuf Timur Savcı ifade verdi
Güncelleme:

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Yusuf Timur Savcı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Yusuf Timur Savcı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Savcı'nın kan ve saç örnekleri alındı. Buradaki işlemlerin ardından Savcı, ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Timur Savcı kimdir ?

Timur Savcı, 1975 yılında Adana’da doğdu. Adana Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Üniversite yıllarında yapım asistanı olarak sektöre adım atan Savcı, hukuk fakültesindeki eğitimini yarıda bırakarak kariyerini tamamen televizyon ve sinema alanına yönlendirdi.

Profesyonel yaşamına 1995 yılında reklam prodüktörlüğüyle başlayan Timur Savcı, kısa sürede yürütücü ve ortak yapımcı olarak televizyon dizileri ve sinema filmlerinde görev almaya başladı. 2006 yılında kurduğu Tims Prodüksiyon ile sektörde kurumsal bir yapı oluşturan Savcı, ilerleyen yıllarda Tims&B Productions ve TAFF Pictures gibi önemli yapım şirketlerinin de kurucuları arasında yer aldı.

Timur Savcı’nın yapımcılığını üstlendiği diziler arasında Türk televizyon tarihine damga vuran birçok proje bulunuyor. Özellikle Muhteşem Yüzyıl, yüksek bütçesi ve uluslararası başarısıyla öne çıkarken, 100’den fazla ülkede yayınlanarak küresel bir etki oluşturdu. Bunun yanı sıra Kavak Yelleri, Suskunlar, Bir Zamanlar Çukurova, Söz, Teşkilat ve Aldatmak gibi diziler geniş izleyici kitlelerine ulaştı.

 

text-ad
Etiketler TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Yusuf Timur Savcı Yusuf Timur Savcı ünlü yapımcı gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hastane önünde skandal... Bu görüntüler infial yarattı! Meğer ilk de değilmiş Hastane önünde skandal... Bu görüntüler infial yarattı! Meğer ilk de değilmiş Minibüsü başına bela oldu! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'a icra takibi Minibüsü başına bela oldu! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'a icra takibi Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkarıldı Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkarıldı Asgari ücret zammı sonrası dev banka 2026 yılı maaş zammını açıkladı Asgari ücret zammı sonrası dev banka 2026 yılı maaş zammını açıkladı Güllü'nün kızı Tuğyan'a cezaevinde dayak iddiası! Güllü'nün kızı Tuğyan'a cezaevinde dayak iddiası! Hava durumu raporu açıklandı: Atkıları, eldivenleri, bereleri hazırlayın; kar geliyor! Hava durumu raporu açıklandı: Atkıları, eldivenleri, bereleri hazırlayın; kar geliyor! İstanbul'da kaçak domuz avcılarının vahşet tuzakları bulundu! İstanbul'da kaçak domuz avcılarının vahşet tuzakları bulundu! Dev bankaların altın ve gümüş için 2026 tahminleri belli oldu Dev bankaların altın ve gümüş için 2026 tahminleri belli oldu Türkiye'de kredi kartına 12 taksit otomobil satışı başladı! Türkiye'de kredi kartına 12 taksit otomobil satışı başladı! Erdoğan zammı gelmedi... Asgari ücrete beklentinin altında kalan asgari zamda bir kötü haber daha Erdoğan zammı gelmedi... Asgari ücrete beklentinin altında kalan asgari zamda bir kötü haber daha
Bankaların TL mevduat faizleri değişti... İşte Türk Lirası'na en yüksek kazandıran bankalar Bankaların TL mevduat faizleri değişti... İşte Türk Lirası'na en yüksek kazandıran bankalar Çalışma hayatının uzman isminden en düşük emekli maaşı zammı için yeni tahmin Çalışma hayatının uzman isminden en düşük emekli maaşı zammı için yeni tahmin Sadettin Saran ikinci kez uyuşturucu testi yaptırdı Sadettin Saran ikinci kez uyuşturucu testi yaptırdı Benzin ve motorine 2026 yılında otomatik gelecek ÖTV zammı belli oldu Benzin ve motorine 2026 yılında otomatik gelecek ÖTV zammı belli oldu Ankara'daki uçak kazasının sırrını çözecek karakutu bulundu Ankara'daki uçak kazasının sırrını çözecek karakutu bulundu Yılın son anketi açıklandı: İşte bölge bölge partilerin oy oranları Yılın son anketi açıklandı: İşte bölge bölge partilerin oy oranları İşte Libya heyetini taşıyan ve Ankara'da düşen özel jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar İşte Libya heyetini taşıyan ve Ankara'da düşen özel jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar MEB, fenomen öğretmenleri mercek altına aldı! Ceza geliyor MEB, fenomen öğretmenleri mercek altına aldı! Ceza geliyor Uyuşturucu soruşturmasında Türkiye'nin ayakkabı devinin üst düzey yöneticisi de gözaltında! Uyuşturucu soruşturmasında Türkiye'nin ayakkabı devinin üst düzey yöneticisi de gözaltında! Mahalle bakkalından mide bulandıran bir rezalet çıktı! Mahalle bakkalından mide bulandıran bir rezalet çıktı!