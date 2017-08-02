Ünlü yazar Muzaffer İzgü hastaneye kaldırıldı

İzmir'de yaşayan 3 çocuk babası genç ve çocuk kitapları yazarı 84 yaşındaki Muzaffer İzgü, geçen hafta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hasatanesi Dahiliye servisine başvurdu.

Burada tetkik ve tahlilleri yapılan İzgü 01 Ağustos 2017 Salı günü hastaneye yatırıldı. Doktorların, İzgü'yü kan değerlerinde düşüklük tespit edilmesi üzerine daha iyi takip edebilmek için hastaneye yatırılmasını uygun gördüğü bildirildi.

107 KİTAP, 200'E YAKIN RADYO OYUNU BULUNUYOR

Halen tedavisi devam eden İzgü, Türkiye'nin en çok okunan gülmece, genç ve çocuk kitapları yazarlarındandır. 107 kitap, 200'e yakın radyo oyunu yazmıştır.