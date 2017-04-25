Ünlü yıldız ‘ölümcül bakteri’ yüzünden yoğun bakıma alındı

Şili’nin başkenti Santiago’dan İngiltere’deki evine dönerken uçakta rahatsızlanan ünlü yıldız hastaneye kaldırıldı ve iki gece yoğun bakımda tutuldu.

70 yaşındaki Elton John’un ölümcül bir bakteri nedeniyle ağır bir rahatsızlık geçirdiği ifade edildi.

John’un Güney Amerika turnesi sırasında nadir rastlanan bir bakteriyel enfeksiyon kaptığı açıklandı.

Evinde tedavisi devam eden ünlü şarkıcı yayınladığı bir mesajla turnesini iptal etmek zorunda kaldığı için hayranlarından özür diledi.

Nisan ve Mayıs aylarında ABD’de vereceği konserler iptal edilen şarkıcının Haziran ayında tura devam edeceği ifade edildi.