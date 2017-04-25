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  1. 25 Nisan 2017 11:04

Ünlü yıldız ‘ölümcül bakteri’ yüzünden yoğun bakıma alındı

İngiliz şarkıcı Sir Elton John 'ölümcül bakteri' nedeniyle ABD turunu iptal etmek zorunda kaldı.

Ünlü yıldız ‘ölümcül bakteri’ yüzünden yoğun bakıma alındı
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Şili’nin başkenti Santiago’dan İngiltere’deki evine dönerken uçakta rahatsızlanan ünlü yıldız hastaneye kaldırıldı ve iki gece yoğun bakımda tutuldu.

70 yaşındaki Elton John’un ölümcül bir bakteri nedeniyle ağır bir rahatsızlık geçirdiği ifade edildi.

John’un Güney Amerika turnesi sırasında nadir rastlanan bir bakteriyel enfeksiyon kaptığı açıklandı.

Evinde tedavisi devam eden ünlü şarkıcı yayınladığı bir mesajla turnesini iptal etmek zorunda kaldığı için hayranlarından özür diledi.

Nisan ve Mayıs aylarında ABD’de vereceği konserler iptal edilen şarkıcının Haziran ayında tura devam edeceği ifade edildi.

 

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