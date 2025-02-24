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Ünlü yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma
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Yönetmen Sinan Çetin hakkında ''boğaziçi imar yasasına aykırılık'' ve ''imar kirliliğine neden olma'' suçlarından soruşturma başlatıldı. Çetin'in 26 Şubat'ta ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetmen Sinan Çetin hakkında Sarıyer'de bulunan arsası üzerine imara aykırı yapı yaptırdığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Çetin'in 'şüpheli' sıfatıyla 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından Çarşamba günü İmar Suçları Bürosu'na gelerek ifade vermesi bekleniyor.

Etiketler sinan çetin imar kirliliği boğaziçi imar yasasına aykırılık soruşturma
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