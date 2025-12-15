Ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

  1. Anasayfa
Güncelleme:

ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunduğu bildirildi.

ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner, California eyaletinin Los Angeles kentindeki evlerinde ölü olarak bulundu. Yetkililer, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve olayla ilgili olarak bir aile ferdinin sorgulandığını aktardı.

78 yaşında yaşamını yitiren yönetmen Reiner, ‘Stand by Me’, ‘The Princess Bride’, ‘When Harry Met Sally’ ve ‘A Few Good Men’ gibi filmlerle tanıyordu.

DHA

