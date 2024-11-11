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  3. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı

Ünlülere ''kumar'' soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de aralarında

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Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı. Ortaç ve Erbil dahil 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah saatlerinde 23 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi yakalanırken, 5 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. 

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı. Ortaç ve Erbil dahil 16 şüpheli gözaltına alındı.

 

DHA

Etiketler serdar ortaç mehmet ali erbil kumar soruşturma Yasa dışı bahis
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