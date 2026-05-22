  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı dalgası

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı dalgası: Türkan Şoray'ın kızı da aralarında

Güncelleme:

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın da bulunduğu 3 kişi daha gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'daki 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınmıştı. 

Öte yandan, yürütülen soruşturma kapsamında bugün 3 isim daha gözaltına alındı ve yakalanan şüpheli sayısı 23'e yükseldi.

Yağmur Ünal da gözaltında

Bugün gözaltına alınan isimler arasında Türk sinemasının "Sultan" lakaplı usta sanatçısı Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın oyuncu ve yapımcı kızı Yağmur Ünal, ünlü şef Eren Kesimer ve oyuncu Semiha Bezek yer alıyor.

İstanbul'da ünlülere uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda ünlü isim gözaltındaİstanbul'da ünlülere uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda ünlü isim gözaltındaMagazin
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçen Blok3'ten ilk açıklamaUyuşturucu soruşturmasında ismi geçen Blok3'ten ilk açıklamaMagazin
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama!Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama!Haber

 

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Gazeteler CHP'deki Mutlak Butlan kararını nasıl gördü ? İşte gazetelerin CHP manşetleri
Gazeteler CHP'deki Mutlak Butlan kararını nasıl gördü ? İşte gazetelerin CHP manşetleri
Mutlak butlan sonrasında İslam Memiş altın, Dolar ve borsa tahminlerini açıkladı
Mutlak butlan sonrasında İslam Memiş altın, Dolar ve borsa tahminlerini açıkladı
Annesi evde yalnız bıraktı diye mahalleyi ayağa kaldırdı!
Annesi evde yalnız bıraktı diye mahalleyi ayağa kaldırdı!
Sağanak yağış felakete dönüştü: Sel sularında can pazarı!
Sağanak yağış felakete dönüştü: Sel sularında can pazarı!
10 yıl önce ortadan kaybolmuştu... Ayşen'in 21 yaş büyük katili eski eşi, suçunu böyle itiraf etti!
10 yıl önce ortadan kaybolmuştu... Ayşen'in 21 yaş büyük katili eski eşi, suçunu böyle itiraf etti!
Cem Uzan yeni sevgilisini sosyal medyadan ilan etti; aşk fotoğrafları olay oldu
Cem Uzan yeni sevgilisini sosyal medyadan ilan etti; aşk fotoğrafları olay oldu
Nene Hatun'un 1952 yılına ait görüntüleri ortaya çıktı: Meğer Çanakkale'de değilmiş!
Nene Hatun'un 1952 yılına ait görüntüleri ortaya çıktı: Meğer Çanakkale'de değilmiş!
Çarkıfelek'in eski hostesi Duygu Çakmak, Miss Grand All Stars'da Ay-Yıldızlı tacıyla büyüledi
Çarkıfelek'in eski hostesi Duygu Çakmak, Miss Grand All Stars'da Ay-Yıldızlı tacıyla büyüledi
Etiketler ünlülere uyuşturucu operasyonu yağmur ünal Türkan Şoray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TMSF tarafından el konulan ve kayyum atanan Bilgi Üniversitesi kapatıldı TMSF tarafından el konulan ve kayyum atanan Bilgi Üniversitesi kapatıldı Danla Bilic'ten radikal karar: Ünlü fenomeni gören tanıyamadı! Danla Bilic'ten radikal karar: Ünlü fenomeni gören tanıyamadı! ''Bay Kemal''in göreve gelir gelmez ilk icraatı bu oldu! ''Bay Kemal''in göreve gelir gelmez ilk icraatı bu oldu! Antalya'da dronlu 8 milyon TL'lik soygun bin 400 saatlik incelemeyle çözüldü! Antalya'da dronlu 8 milyon TL'lik soygun bin 400 saatlik incelemeyle çözüldü! Hafta sonunun hava durumu belli oldu; Kurban Bayramı tatili sağanak yağışlarla başlıyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu; Kurban Bayramı tatili sağanak yağışlarla başlıyor! Fatih Altaylı ''AK Parti bu ayın uğuruna inanıyor'' deyip erken seçim için tarih verdi Fatih Altaylı ''AK Parti bu ayın uğuruna inanıyor'' deyip erken seçim için tarih verdi 10 yıl önce ortadan kaybolmuştu... Ayşen'in 21 yaş büyük katili eski eşi, suçunu böyle itiraf etti! 10 yıl önce ortadan kaybolmuştu... Ayşen'in 21 yaş büyük katili eski eşi, suçunu böyle itiraf etti! Sel suları evin içinden geçip, balkondan aşağı aktı! Sel suları evin içinden geçip, balkondan aşağı aktı! Mahkeme CHP yönetiminin itiraz başvurusu için kararını verdi Mahkeme CHP yönetiminin itiraz başvurusu için kararını verdi ''Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı o olacak'' iddiası ''Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı o olacak'' iddiası
Nene Hatun'un 1952 yılına ait görüntüleri ortaya çıktı: Meğer Çanakkale'de değilmiş! Nene Hatun'un 1952 yılına ait görüntüleri ortaya çıktı: Meğer Çanakkale'de değilmiş! Mutlak butlan sonrasında İslam Memiş altın, Dolar ve borsa tahminlerini açıkladı Mutlak butlan sonrasında İslam Memiş altın, Dolar ve borsa tahminlerini açıkladı Gazeteler CHP'deki Mutlak Butlan kararını nasıl gördü ? İşte gazetelerin CHP manşetleri Gazeteler CHP'deki Mutlak Butlan kararını nasıl gördü ? İşte gazetelerin CHP manşetleri Koşun depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi! Koşun depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi! Hamileliğinde kiloları yüzünden linç edilmişti, kızına verdiği isim olay oldu Hamileliğinde kiloları yüzünden linç edilmişti, kızına verdiği isim olay oldu Tüm emekli ve memur maaşları değişiyor... İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar Tüm emekli ve memur maaşları değişiyor... İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar YÖK'ten Kapatılan Bilgi Üniversitesi için beklenen açıklama geldi YÖK'ten Kapatılan Bilgi Üniversitesi için beklenen açıklama geldi ABD-İran savaşı sona eriyor! Barış anlaşmasının detayları sızdırıldı ABD-İran savaşı sona eriyor! Barış anlaşmasının detayları sızdırıldı Cem Uzan yeni sevgilisini sosyal medyadan ilan etti; aşk fotoğrafları olay oldu Cem Uzan yeni sevgilisini sosyal medyadan ilan etti; aşk fotoğrafları olay oldu Çarkıfelek'in eski hostesi Duygu Çakmak, Miss Grand All Stars'da Ay-Yıldızlı tacıyla büyüledi Çarkıfelek'in eski hostesi Duygu Çakmak, Miss Grand All Stars'da Ay-Yıldızlı tacıyla büyüledi