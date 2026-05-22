Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı dalgası: Türkan Şoray'ın kızı da aralarında

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın da bulunduğu 3 kişi daha gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'daki 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, yürütülen soruşturma kapsamında bugün 3 isim daha gözaltına alındı ve yakalanan şüpheli sayısı 23'e yükseldi.

Yağmur Ünal da gözaltında

Bugün gözaltına alınan isimler arasında Türk sinemasının "Sultan" lakaplı usta sanatçısı Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın oyuncu ve yapımcı kızı Yağmur Ünal, ünlü şef Eren Kesimer ve oyuncu Semiha Bezek yer alıyor.

