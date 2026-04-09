  3. Ünlülere yeni dalga operasyon: Mert Demir, Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Hafsanur Sancaktutan'dan Somer Sivrioğlu'na, Büşra Pekin'den Mert Demir'e, Norm Ender'den Burak Deniz'e kadar pek çok ünlü ismin yer aldığı 14 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. İşlemlerinin ardından 6 isim serbest bırakıldı, 5 isim adliyeye sevk edildi.

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ile temin etmek' suçlarından işlem başlatıldı.

Gözaltı kararı verilen isimler:

Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk, Ender Eroğlu (Norm Ender), Enes Güler, 

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada 11 şüphelinin gözaltına alındığı, iki şüphelinin firar durumunda olduğu bir şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği açıklandı. 

Somer Sivrioğlu, Sinem Özgenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'nun gözaltına alınamadığı bildirildi. Sivrioğlu yurt dışında olduğunu ve Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Adli Tıp'a getirildiler

Gözaltına alınan şüpheliler saç, kan ve idrar örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildiler.

6 isim serbest bırakıldı

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan Burak Deniz'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli Kartal Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında Mert Demir'in de bulunduğu 6 şüpheli ise Adli Tıp'taki işlemlerin ardından 'Yurt dışı yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

