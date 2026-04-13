  Ünlülerin Adli Tıp Raporu çıktı: 3 ismin test sonucu pozitif!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç, idrar ve kan örnekleri alınan oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Emir Can İğrek'in test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Büşra Pekin, Burak Deniz, Mert Demir ve Ender Eroğlu'nun (Norm Ender) da aralarında bulunduğu 14 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

Şüpheliler hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ile temin etmek' suçlarından işlem başlatılmıştı.

Üç ismin test sonucu pozitif çıktı

Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örnekleri alınan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş'ın test sonucu pozitif çıktı. Test veren 3 ismin saçında 'Kokain' maddesi tespit edildi. 

Hafsanur Sancaktutan itiraz etti

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan test sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hayatını boyunca yasaklı madde kullanmadığını belirten oyuncu, "Bu konunun ispatı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" dedi.

Sancaktutan'ın paylaşımı şöyle:

"Hayatım boyunca haberlerde bahsi geçen yasaklı maddeyi kesinlikle görmedim, kullanmadım. Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından testimin tekrar yapılmasını talep edeceğim. Bir karışıklık olduğuna eminim. Bu konunun ispatı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok şaşkın ve çok üzgünüm."

DHA

Etiketler hafsanur sancaktutan emir can iğrek uyuşturucu operasyonu
