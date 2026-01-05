Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı
Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör de gözaltına alınmıştı.
DHA
