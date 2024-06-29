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Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa

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Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun "Aşık Shakespeare" adlı tiyatro oyununun provalarında erkek bir rol arkadaşıyla dudak dudağa öpüştüğü görüntüler olay oldu.

Genç ve başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun Aşık Shakespeare adlı tiyatro oyunundaki prova görüntüleri sosyal medyaya düşünce ortalık karıştı.

Rol gereği erkek rol arkadaşını dudaklarından öpen Uraz Kaygılaroğlu'nun o anı sosyal medyada paylaşım rekoruna koştu.

Kaygılaroğlu'nun ‘Aşık Shakespeare’ adlı oyunun provalarında erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa görüntüleri ile ilgili paylaşımlar arasında Kaygılaroğlu'nu eleştiren de vardı "adam rolünü oynamış" diyerek destek olanlar da...

Etiketler Uraz Kaygılaroğlu dudak dudağa aşık Shakespeare rol arkadaşıyla öpüştü
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