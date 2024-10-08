Uraz Kaygılaroğlu tepki çeken sergiyle ilgili sessizliğini bozdu

Türkiye'de bitmek bilmeyen kadın cinayetlerine ilişkin tepkiler artarken eski sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlar yeniden gündem olan ve eleştiri bombardımanına tutulan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sessizliğini bozdu.

Türkiye'de kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarının ardı arkası gelmezken, son olarak İstanbul'da 2 genç kızı korkunç bir şekilde öldürüp intihar eden S.Ç.'nin ardından kamuoyunda büyük bir isyan dalgası başlamıştı.

Geçtiğimiz Nisan ayında o dönemki kız arkadaşı Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlar yeniden gündeme getirilerek özellikle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği pozlarla ilgili ilk kez Nevşin Mengü'ye konuştu.

Kaygılaroğlu yaptığı açıklamada "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" dedi.

Kendisinin bir sergi nedeniyle hedef gösterildiğini belirten Kaygılaroğlu ayrıca can güvenliğinden de endişe ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Semih Çelik adlı caninin yaptığı bu eylemin sonucunda bu işin öznelerinden biri haline gelmiş olmak beni çok üzdü. Genelde bu iş biraz cambaza bak gibi oluyor yani olup bitenden ziyade bir hedef belirleniyor. Aslında konunun özelinden biraz uzaklaşıyoruz gibi oluyor. Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve can-ı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım.

Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim. Sorunun kaynağı başka bir yer değil, sistematik olarak isimlerimiz bir şekilde sosyal medyadan pompalanıyor. Suçlu cadı avı yapılan hedef gösterilen bir durumdan bahsediyoruz. Ben parmağıma oje sürmüşüm, etek giymişim, rol icabı başka erkekle öpüşmüşüm, bir yerde yer almışım. Bunların hiçbirisi suç değil, beni suçlu yapmaz. İnsanlar istedikleri gibi yaşayabilir, bir kişiye verdiğim zarar yok konu bununla alakalı. Yani sizin beğendiğiniz toplumun istediği şekilde var olmuyor diye insanlar kötü olmazlar. Toplum olarak yaşadığımız bu cinnet anlarını bir yere yönlendirirken nereye yönlendirdiğime bir bakalım"