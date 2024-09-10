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Uraz Kaygıralıoğlu'nun son imajı görenleri şaşkına çevirdi

Uraz Kaygıralıoğlu'nun son imajı görenleri şaşkına çevirdi
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Yeni dizideki karakteri sebebiyle imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu, kısa saçları ve mavi gözleri ile bambaşka birine dönüştü.

Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik ve Bülent Seyran'ın yer aldığı Kanal D'nin iddialı dizisi Taş Kağıt Makas, yeni sezona hazırlanıyor. Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu olarak seyirciyle buluşacak olan diziye geçtiğimiz günlerde yeni isimler dahil olmuştu. O isimlerden biri de Hande Doğandemir'di.

Geçtiğimiz sezon Sakla Beni dizisiyle başarı yakalayamayan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu da yeraltı dünyasının kilit ismi Mafya Marko rolüyle Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yeni rolü için imaj değişikliğine giden ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu. Daha önce de Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterine hayat verirken sarışın haliyle karşımıza çıkan ünlü isim şimdi yeni karakteri için bambaşka birine dönüştü.

Saçlarını kısacık kestiren ve sakal bırakan Uraz Kaygılaroğlu mavi gözlü haliyle kullanıcıları ikiye böldü. Kimisi çok beğenirken kimileri de "kötü" yorumları yaptı.

Uraz Kaygıralıoğlu'nun son imajı görenleri şaşkına çevirdi - Resim : 1140 KİLOYA ULAŞMIŞTI

Pis Yedili döneminde aşırı kilolarıyla mücadele eden oyuncu 140 kiloya kadar ulaşmıştı. İki yılda tam 64 kilo veren ünlü isim sık sık değişimiyle de gündeme gelmişti.

Etiketler uraz kaygıalroğlu Uraz Kaygıralıoğlu yeni imaj Uraz Kaygıralıoğlu yeni dixi
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