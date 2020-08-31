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  3. 31 Ağustos 2020 15:40

Usta oyuncu 80 yaşında hayata veda etti

Usta oyuncu Mehtap Anıl 80 yaşında hayata veda etti. Anıl’ın vefat haberi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu.

Usta oyuncu 80 yaşında hayata veda etti
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“Mahallenin Muhtarları”, “Hanımın Çiftliği”, “Merhamet” ve “Veda Türküsü” adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu Mehtap Anıl, 80 yaşında hayata veda etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Anıl’ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

 Son 7 yıldır İBB’ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca’da dünyaya geldi. 14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, Devlet Tiyatroları’nda da görev yaptı.

 

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Mehtap Anıl
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