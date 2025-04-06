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  3. Sanat dünyasında yaprak dökümü devam ediyor: Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti
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Binbir Gece ve Küçük Kadınlar gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti.

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. 

Acı haberi oyuncu Yıldıray Şahinler duyurdu. Şahinler, paylaşımında "Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, “ilke” sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et. İkinci fotoğrafta sınıfımızın devam çizelgesi var. Saklamış. Ne denli titiz bir tiyatro adamı olduğunu o çizelgeden, ne kadar iyi bir hoca olduğunu da sınıftaki isimlerden anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay paylaştığı mesajda "Canım hocam Ahmet Levendoğlu huzurla uyu" ifadelerine yer verdi.

Gülsin Onay ise üzüntüsünü "Ahmet Levendoğlu’nu kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Yakın dostum, sevgili Erenciğimin babası... Tiyatro dünyamızın büyük ustası, hocaların hocası. Huzur içinde yatsın. Ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim" sözleriyle paylaştı.

Levendoğlu’nun cenazesi 8 Nisan Salı günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

AHMET LEVENDOĞLU KİMDİR?

Ahmet Levendoğlu, 1945 yılında dünyaya geldi. Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra, İngiltere'de Royal Academy of Dramatic Art tiyatro bölümü mezunu olan Levendoğlu, sanat hayatına da İngiltere'de başladı. Türkiye'de ilk olarak Gen-Ar Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Yıllarca tiyatroya gönül vermesine karşın, tiyatro kökenli diğer birçok sanatçı gibi kamera karşısında fazla etkin olmadı. Tiyatro Stüdyosu adıyla kurduğu özel kurum; birçok oyun sergilemenin yanı sıra, tiyatro eğitimi de vermektedir.

Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Son gibi birçok dizide de rol alan Ahmet Levendoğlu, son olarak 2015 yılında Kara Ekmek adı dizide boy gösterdi.

 

Etiketler binbir gece küçük kadınlar ahmet levendoğlu
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