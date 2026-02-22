Usta oyuncu Ali Tutal yaşam mücadelesini kaybetti

Türk sinemasının emektar ismi Ali Tutal'dan acı haber geldi. Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren usta oyuncu, 76 yaşında aramızdan ayrıldı.

Sinema ve televizyon dünyasının sevilen simalarından Ali Tutal'dan üzücü haber geldi. 27 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılan ve o günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki usta isim, yaşam savaşını kaybetti.

Onlarca film ve dizide canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Ali Tutal’ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu.

Ocak ayının sonunda geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan sanatçı, haftalardır süren kritik süreci atlatamadı.

76 yaşındaki usta oyuncu, 27 Ocak tarihinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve beyin kanaması teşhisiyle hemen operasyona alınmıştı. O tarihten bu yana yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Tutal'ın, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Onlarca Yapımda İz Bıraktı

Ali Tutal, uzun sanat hayatı boyunca sayısız sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alarak izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Özellikle yardımcı rollerdeki başarısı ve kendine has oyunculuk tarzıyla tanınan sanatçı, Yeşilçam geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Sanat Camiası Yasta

Vefat haberinin duyulmasının ardından pek çok sanatçı dostu ve seveni sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınladı. Ali Tutal’ın cenazesinin ne zaman ve nereden kaldırılacağına dair bilgilerin ailesi tarafından ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

Ali Tutal Kimdir?

Doğum: 1950

Vefat: 22 Şubat 2026

Sanat Hayatı: Çok sayıda sinema filmi ve dizi projesinde yer aldı. Karakter oyunculuğuyla tanındı.

Hastalık Süreci: Yaklaşık 26 gün süren yoğun bakım tedavisi gördü.