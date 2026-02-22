  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Türk sinemasının acı kaybı! Usta oyuncu yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti

Usta oyuncu Ali Tutal yaşam mücadelesini kaybetti

Usta oyuncu Ali Tutal yaşam mücadelesini kaybetti
Güncelleme:

Türk sinemasının emektar ismi Ali Tutal'dan acı haber geldi. Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren usta oyuncu, 76 yaşında aramızdan ayrıldı.

Sinema ve televizyon dünyasının sevilen simalarından Ali Tutal'dan üzücü haber geldi. 27 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılan ve o günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki usta isim, yaşam savaşını kaybetti.

Onlarca film ve dizide canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Ali Tutal’ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu.

 Ocak ayının sonunda geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan sanatçı, haftalardır süren kritik süreci atlatamadı.

76 yaşındaki usta oyuncu, 27 Ocak tarihinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve beyin kanaması teşhisiyle hemen operasyona alınmıştı. O tarihten bu yana yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Tutal'ın, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Onlarca Yapımda İz Bıraktı

Ali Tutal, uzun sanat hayatı boyunca sayısız sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alarak izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Özellikle yardımcı rollerdeki başarısı ve kendine has oyunculuk tarzıyla tanınan sanatçı, Yeşilçam geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Sanat Camiası Yasta

Vefat haberinin duyulmasının ardından pek çok sanatçı dostu ve seveni sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınladı. Ali Tutal’ın cenazesinin ne zaman ve nereden kaldırılacağına dair bilgilerin ailesi tarafından ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

Ali Tutal Kimdir?

Doğum: 1950
Vefat: 22 Şubat 2026
Sanat Hayatı: Çok sayıda sinema filmi ve dizi projesinde yer aldı. Karakter oyunculuğuyla tanındı.
Hastalık Süreci: Yaklaşık 26 gün süren yoğun bakım tedavisi gördü.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te
Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun
Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun
Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda
Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda
Etiketler ali tutal öldü mü usta oyuncu ali tutal vefatı ali tutal kimdir ali tutal filmleri beyin kanaması geçiren oyuncu son dakika magazin haberleri 2026 türk sineması acı kayıp yeşilçam haberleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan açıkladı: Her ay bakım ödemesi yapılacak, faizsiz kredi verilecek! Erdoğan açıkladı: Her ay bakım ödemesi yapılacak, faizsiz kredi verilecek! ''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, gözaltına alındı! ''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, gözaltına alındı! Tunca ve Meriç taştı, Edirne Atlantis'e döndü; her yer sular altında! Tunca ve Meriç taştı, Edirne Atlantis'e döndü; her yer sular altında! Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ? Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ? Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi Kuraklık sonrası gelen yağışlar can suyu oldu, baraj kapakları açıldı, nehir yatağı taştı! Kuraklık sonrası gelen yağışlar can suyu oldu, baraj kapakları açıldı, nehir yatağı taştı! Hatay'daki konteyner kentte dehşet! Bir aileye iftar saati kurşun yağdırdı! Hatay'daki konteyner kentte dehşet! Bir aileye iftar saati kurşun yağdırdı! Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın'' Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın'' Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı
İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi! İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi! Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun İstanbul'da metro çıkışındaki kanlı dehşette şimdi de tehdit mesajları yağıyor! İstanbul'da metro çıkışındaki kanlı dehşette şimdi de tehdit mesajları yağıyor! Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama... Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama... Fırında mide bulandıran görüntüler! Ramazan denetiminde imalathanede çıkmayan şey kalmadı Fırında mide bulandıran görüntüler! Ramazan denetiminde imalathanede çıkmayan şey kalmadı Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada! İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada!