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Usta oyuncu Arka Sokaklar dizisiyle ekranlara dönüyor

Usta oyuncu Arka Sokaklar dizisiyle ekranlara dönüyor

Deli Yürek dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yılmaz Tüzün, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar, 17. sezonuyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Baş rollerinde Zafer Ergin, İlker İnan oğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Ok ar gibi oyuncuların yer aldığı dizinin kadrosu ise giderek genişliyor.

SÜRPRİZ KARAKTERLE EKRANLARA DÖNÜYOR
2000'li yıllara damga vuran efsane dizi "Deli Yürek"te 5 sezon boyunca Yılmaz karakterine hayat veren Yılmaz Tüzün "Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu. Usta oyuncu sürpriz bir karakterle dizi setlerine dönecek.

YILMAZ TÜZÜN KİMDİR?
6 Kasım 1967 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Yılmaz TüzünYüksek öğretim eğitimini Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Halkla İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Sonrasında eğitimine devam etme kararı alan Tüzün, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Usta oyuncu Deli Yürek, Reyting Hamdi, Beş Belası, Keçiboynuzu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Sıcak Saatler, Eylül Fırtınası, Yaralı, Toprağa Kan Düştü, Bir Çift Çizme, Namus gibi pek çok yapımda da yer aldı.

 Tüzün'ün ayrıca Fia (Uluslararası Aktörler Birliği) ve Toder (Tiyatro Oyuncuları Derneği) üyeliği bulunmakta.

Etiketler arka sokaklar yılmaz tüzün deli yürek
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