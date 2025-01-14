Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane dizisi Yaprak Dökümü ile hafızalara kazınan usta sanatçı Bedia Ener Öztep, 69 yaşında vefat etti.

Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran ekranların unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü’nde Neyyir Hanım karakterine hayat veren Bedia Eneryaşamını yitirdi.

“Hoşçakalın, ben melek oldum…” mesajı ile sevenlerine veda eden usta sanatçının ölümü, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Bedia Ener kimdir?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954’te İstanbul’da doğdu. 1968 yılında Bakırköy Halkevi’nde başladığı oyunculuk kariyerini, 1970 yılında Şehir Tiyatroları’na adım atarak devam ettirdi. Sinema, dizi ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yaptı. Özellikle Harry Potter serisinde Profesör McGonagall’ın Türkçe seslendirmesi ile hafızalarda yer edindi.

Bedia Ener, Yaprak Dökümü, Bir Zamanlar Osmanlı, Kırık Kanatlar, Mahallenin Muhtarları ve Ada Masalı gibi yapımlarda rol alarak, yıllarca televizyon izleyicisinin gönlünde taht kurdu. Aynı zamanda Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları ve Asuman Dabak Tiyatrosu gibi sahnelerde sanatını sergiledi.