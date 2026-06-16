Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla tanınan 85 yaşındaki usta oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti. Henüz 40 gün önce kızını kaybederek büyük bir evlat acısı yaşayan Yıldız'ın vefatını meslektaşı Tuna Arman duyurdu.

Türkiye'de kamuoyu tarafından 'Panter Emel' lakabıyla tanınan ve sevilen usta oyuncu Emel Yıldız, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yıldız'ın vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını derin bir yasa boğdu.

40 Gün Önce Evlat Acısı Yaşamıştı

Oyuncu Emel Yıldız'ın vefat haberini, meslektaşı Tuna Arman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Yıldız'ın henüz 40 gün önce kızını kaybederek büyük bir evlat acısı yaşadığını hatırlatan Arman, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Panter Emel'i kaybettik. Yarın öğlen namazı Fatih Camii'nden uğurlayacağız. 40 gün önce kızını kaybetti... 'Hep sevinin' derdin Emel abla, gittiğini duyunca çok üzgünüm çok."

DHA