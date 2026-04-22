Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Türk tiyatrosu, sineması ve seslendirme sanatının önemli isimlerinden Ferdi Atuner, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk sanat dünyasının duayen isimlerinden Ferdi Atuner, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle İstanbul Bahçelievler'deki evinde hayatını kaybetti. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan ve kariyerine opera ile başlayan Atuner, çok yönlü sanatçı kimliğiyle tanınıyordu.

Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü’nü bitiren Ferdi Atuner, sanat hayatına İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde (İDOB) başladı. Sahne tozunu Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda yutan sanatçı, sadece oyunculuğuyla değil, güçlü sesiyle de seslendirme dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Geniş kitleler tarafından Levent Kırca’nın efsaneleşen programı "Olacak O Kadar"daki skeçleriyle sevilen Atuner, televizyon tarihinin en popüler dizilerinde de rol aldı. "Çocuklar Duymasın", "En Son Babalar Duyar" ve "Ayrılsak da Beraberiz" gibi projelerdeki performansıyla her yaştan izleyicinin hafızasında yer edindi.

Kariyeri boyunca 100’den fazla projede yer alan oyuncu, özellikle komedi ve aile dizilerindeki başarılarıyla tanınıyordu.

