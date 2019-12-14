Usta oyuncu Hale Akınlı hayatını kaybetti

1941 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Akınlı, sanat hayatına Şehir Tiyatroları'nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre boyunca bu kurumda aktif roller aldı. Tiyatronun dışında TRT ve özel televizyon kanalları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta seslendirme yaptı. Kariyeri boyunca Fakir Baykurt'un eserinden uyarlanan "Tırpan", Nezihe Meriç'in kitabından uyarlanan "Sular Aydınlanıyordu", bir Aziz Nesin uyarlaması olan "Hadi Öldürsene Canikom"un başını çektiği onlarca temsilde rol aldı.
Sanatçı, Zeki Ökten'in yönettiği ve senaryosu Yılmaz Güney'e ait olan, Şerif Sezer ve Tarık Akan'ın başrollerinde yer aldığı "Yol" başta olmak üzere Şerif Gören'in yönettiği "On Kadın", Tunç Başaran'ın "Uçurtmayı Vurmasınlar" gibi pek çok filmde yer aldı.
Sanatçı yaşamı boyunca hep sahnedeydi. 2018'de Mam'art tarafından sahnelenen "Empatopya"da sezon boyu rol almıştı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı Hamit Akınlı ile evli olan sanatçı sadece tiyatroya değil, sinemaya ve televizyon dünyasına yaptığı katkılarla, sahici oyunculuğu ile zihinlerde yer etmişti.
DİZİLERİ - FİLMLERİ
Kara Ekmek : 2015
Güneşi Beklerken : 2013-2014
Keşanlı Ali Destanı : 2011
Umutsuz Ev Kadınları : 2011
Karadağlar : Volkan Kocatürk – 2010
Yağmurdan Sonra : Görkem Turgut – 2008
Bez Bebek : Serpil Kurtça – 2007
Kabuslar Evi "Gece Gelen Arkadaşlar" Cevdet Mercan – 2006
Gece Yürüyüşü : Mesude Erarslan – 2004
Kısa Devre : Sadullah Celen – 2002
O da Beni Seviyor : Barış Pirhassan – 2001
Karanlıkta Koşanlar : Uğur Yücel – 2001
Dadı : Günay Köker – 2000
Şehnaz Tango : Taner Akvardar – 1996
Uçurtmayı Vurmasınlar : Tunç Başaran – 1989
Bıçkın : Orhan Aksoy – 1988
Kaçamak : Başar Sabuncu – 1987
On Kadın : Şerif Gören – 1987
Merhamet : Temel Gürsu – 1986
Sen Türkülerini Söyle : Şerif Gören – 1986
Dağınık Yatak : Atıf Yılmaz – 1984
Yol : Zeki Ökten – 1981
Tatlı Çarşamba : 1979
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