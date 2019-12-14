Usta oyuncu Hale Akınlı hayatını kaybetti

1941 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Akınlı, sanat hayatına Şehir Tiyatroları'nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre boyunca bu kurumda aktif roller aldı. Tiyatronun dışında TRT ve özel televizyon kanalları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta seslendirme yaptı. Kariyeri boyunca Fakir Baykurt'un eserinden uyarlanan "Tırpan", Nezihe Meriç'in kitabından uyarlanan "Sular Aydınlanıyordu", bir Aziz Nesin uyarlaması olan "Hadi Öldürsene Canikom"un başını çektiği onlarca temsilde rol aldı.

Sanatçı, Zeki Ökten'in yönettiği ve senaryosu Yılmaz Güney'e ait olan, Şerif Sezer ve Tarık Akan'ın başrollerinde yer aldığı "Yol" başta olmak üzere Şerif Gören'in yönettiği "On Kadın", Tunç Başaran'ın "Uçurtmayı Vurmasınlar" gibi pek çok filmde yer aldı.

Sanatçı yaşamı boyunca hep sahnedeydi. 2018'de Mam'art tarafından sahnelenen "Empatopya"da sezon boyu rol almıştı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı Hamit Akınlı ile evli olan sanatçı sadece tiyatroya değil, sinemaya ve televizyon dünyasına yaptığı katkılarla, sahici oyunculuğu ile zihinlerde yer etmişti.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

Kara Ekmek : 2015

Güneşi Beklerken : 2013-2014

Keşanlı Ali Destanı : 2011

Umutsuz Ev Kadınları : 2011

Karadağlar : Volkan Kocatürk – 2010

Yağmurdan Sonra : Görkem Turgut – 2008

Bez Bebek : Serpil Kurtça – 2007

Kabuslar Evi "Gece Gelen Arkadaşlar" Cevdet Mercan – 2006

Gece Yürüyüşü : Mesude Erarslan – 2004

Kısa Devre : Sadullah Celen – 2002

O da Beni Seviyor : Barış Pirhassan – 2001

Karanlıkta Koşanlar : Uğur Yücel – 2001

Dadı : Günay Köker – 2000

Şehnaz Tango : Taner Akvardar – 1996

Uçurtmayı Vurmasınlar : Tunç Başaran – 1989

Bıçkın : Orhan Aksoy – 1988

Kaçamak : Başar Sabuncu – 1987

On Kadın : Şerif Gören – 1987

Merhamet : Temel Gürsu – 1986

Sen Türkülerini Söyle : Şerif Gören – 1986

Dağınık Yatak : Atıf Yılmaz – 1984

Yol : Zeki Ökten – 1981

Tatlı Çarşamba : 1979



