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Usta oyuncu koronavirüse yakalandı

Usta oyuncu koronavirüse yakalandı

Usta oyuncu Haluk Bilginer ile başrolünü paylaştığı 'Baba' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Tolga Sarıtaş koronavirüse yakalandı.

Usta oyuncu Haluk Bilginer ile başrolünü paylaştığı 'Baba' dizisinde Kadir Saruhanlı karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'tan kötü bir haber geldi. 

Sarıştaş'ın koronavirüse yakalandığı bildirilirken; sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

 SHOW TV'DE YAYINLANACAK
Çağrı Bayrak’ın yönettiği, Ekin Atalar ile Gökhan Horzum’un yazdığı dizi yakında Show TV’de seyirciyle buluşacak.

Yayınlanan ilk tanıtımı büyük ilgi gören dizinin kadrosuna son olarak Özge Yağız katılmıştı.

Etiketler Tolga Sarıtaş korona koronavirüs
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