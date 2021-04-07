Usta oyuncu koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan ve entübe edilen 57 yaşındaki ünlü oyuncu Muharrem Erdemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere çok sayıda sevilen dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu yaşama veda etti.

Çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan Muharrem Erdemir, bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği’nin başkanlığını yaptı.

Muharrem Erdemir kimdir?

Muharrem Erdemir 1964 yılında Sivasta doğdu. 'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere çok sayıda Birçok projede rol aldı.