Usta oyuncu Necmi Aydın hayatını kaybetti

Son olarak Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği "Doktor Murat" karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Türk tiyatrosu ve ekranlarının duayen ismi Necmi Aydın hayatını kaybetti.

Ekranların sevilen yüzü, tiyatro ve sinemanın usta ismi Necmi Aydın, hayatını kaybetti. Uzun yıllar sanatın pek çok dalında başarıyla boy gösteren Aydın’ın vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

Acı Haberi Film San Vakfı Duyurdu

Usta oyuncunun vefat haberini kamuoyuyla paylaşan Film San Vakfı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli oyuncu Necmi Aydın'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, meslektaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Gönül Dağı’nın "Doktor Murat"ıydı

Kariyeri boyunca sayısız projede yer alan Necmi Aydın, son dönemde TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı Doktor Murat karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurmuştu.

Karakterin hikayeye kattığı derinlik ve Aydın’ın usta işi oyunculuğu, dizinin en çok konuşulan unsurlarından biri olmuştu.

Cenaze Töreni Yarın

Necmi Aydın’ın son yolculuğuna dair detaylar da paylaşıldı. Usta sanatçı, 23 Mart Pazartesi (Yarın) öğle namazına müteakip Florya Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Törene sanat dünyasından pek çok ismin ve Gönül Dağı dizisi ekibinin katılması bekleniyor.