Usta oyuncu Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı
Kanal D ekranlarında yayımlanan "Arka Sokaklar" dizisinin sevilen oyuncusu Şevket Çoruh koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kanal D ekranlarında yayımlanan "Arka Sokaklar"da Mesut Komiser rolüne hayat veren Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı.
Sosyal medya hesabından haberi duyurak Çoruh, şunları söyledi:
"Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun."
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