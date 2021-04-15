Usta oyuncu Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı

Kanal D ekranlarında yayımlanan "Arka Sokaklar" dizisinin sevilen oyuncusu Şevket Çoruh koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kanal D ekranlarında yayımlanan "Arka Sokaklar"da Mesut Komiser rolüne hayat veren Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabından haberi duyurak Çoruh, şunları söyledi:

"Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun."