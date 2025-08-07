Usta oyuncunun 1,5 yıldır yatağa bağımlı olduğu ortaya çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İbrahim Meftun karakterine de hayat veren ünlü tiyatro sanatçısı Mahmut Gökgöz'ün yaklaşık 1,5 yıldır yatağa bağımlı olduğu ve Darülaceze’de tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Türkiye'nin usta sanatçılarından 74 yaşındaki usta oyuncu Mahmut Gökgöz'ün yaklaşık 1,5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Darülaceze Müdürlüğü’ne ait bakım tesislerinde kaldığı öğrenildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İbrahim Meftun karakterine de hayat veren Gökgöz’ün uzun süredir yatağa bağımlı olduğu ve öz bakımını yapamadığı belirtildi. Kardeşi tarafından yapılan açıklamada, usta tiyatrocunun arkadaşları ve dostları tarafından ziyaret edilmesinin moral kaynağı olacağı ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir karede tekerlekli sandalyede görülen Gökgöz’ün son hali hayranlarını üzdü.