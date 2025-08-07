  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Usta oyuncunun 1,5 yıldır yatağa bağımlı olduğu ortaya çıktı

Usta oyuncunun 1,5 yıldır yatağa bağımlı olduğu ortaya çıktı

Usta oyuncunun 1,5 yıldır yatağa bağımlı olduğu ortaya çıktı
Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İbrahim Meftun karakterine de hayat veren ünlü tiyatro sanatçısı Mahmut Gökgöz'ün yaklaşık 1,5 yıldır yatağa bağımlı olduğu ve Darülaceze’de tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Türkiye'nin usta sanatçılarından 74 yaşındaki usta oyuncu Mahmut Gökgöz'ün yaklaşık 1,5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Darülaceze Müdürlüğü’ne ait bakım tesislerinde kaldığı öğrenildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İbrahim Meftun karakterine de hayat veren Gökgöz’ün uzun süredir yatağa bağımlı olduğu ve öz bakımını yapamadığı belirtildi. Kardeşi tarafından yapılan açıklamada, usta tiyatrocunun arkadaşları ve dostları tarafından ziyaret edilmesinin moral kaynağı olacağı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir karede tekerlekli sandalyede görülen Gökgöz’ün son hali hayranlarını üzdü.

text-ad
Etiketler ünlü oyuncu yatağa bağımlı mahmut gökgöz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! Yeni imajıyla görenlerin tanıyamadığı Küçük Emrah'ın mal varlığı ortaya çıktı Yeni imajıyla görenlerin tanıyamadığı Küçük Emrah'ın mal varlığı ortaya çıktı 4 çocuğunun annesini, çocuklarının gözü önünde boğdu 4 çocuğunun annesini, çocuklarının gözü önünde boğdu Üniversiteli genç kızın cesedini, 50 metre sırtında taşımış! Üniversiteli genç kızın cesedini, 50 metre sırtında taşımış! Erdoğan’ın 40 yıllık dostundan AK Parti'de depreme neden olacak açıklama Erdoğan’ın 40 yıllık dostundan AK Parti'de depreme neden olacak açıklama Ev yapımı domates konservesinde ölümcül risk: Bu hatayı sakın yapmayın! Ev yapımı domates konservesinde ölümcül risk: Bu hatayı sakın yapmayın! Sahte diplomalı oldukları tespit edilen avukat sayısı açıklandı! Sahte diplomalı oldukları tespit edilen avukat sayısı açıklandı! Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanından hala iz yok! Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanından hala iz yok! Teknesi parçalanmış halde bulunan kayıp iş insanıyla ilgili soruşturmada sürpriz gözaltı! Teknesi parçalanmış halde bulunan kayıp iş insanıyla ilgili soruşturmada sürpriz gözaltı! Erdoğan imzayı attı; KOBİ'nin tanımı değişti Erdoğan imzayı attı; KOBİ'nin tanımı değişti
ABD'ye yerleşip hem adını hem de yaşantısını değiştiren güzel oyuncudan müjdeli haber ABD'ye yerleşip hem adını hem de yaşantısını değiştiren güzel oyuncudan müjdeli haber Asansörün halatı koptu... Eski belediye başkanı feci şekilde can verdi! Asansörün halatı koptu... Eski belediye başkanı feci şekilde can verdi! Fatih Altaylı'dan MHP lideri Bahçeli'ye 26 yıllık zor soru ? Fatih Altaylı'dan MHP lideri Bahçeli'ye 26 yıllık zor soru ? Ünlü tatil cennetinde nüfus 4'e katlandı Ünlü tatil cennetinde nüfus 4'e katlandı Semt pazarlarına POS zorunluluğu yalanlandı! Semt pazarlarına POS zorunluluğu yalanlandı! MHP'nin Terörsüz Türkiye afişindeki ''9 bölge'' detayı tepki çekti MHP'nin Terörsüz Türkiye afişindeki ''9 bölge'' detayı tepki çekti Güzel sunucunun ''evli oyuncunun tacizine uğradım'' ifşası ortalığı karıştırdı! Güzel sunucunun ''evli oyuncunun tacizine uğradım'' ifşası ortalığı karıştırdı! MasterChef'in Somer Şefi 25 yaş küçük genç sevgilisinin aşk tatili olay oldu MasterChef'in Somer Şefi 25 yaş küçük genç sevgilisinin aşk tatili olay oldu DEM Parti'de deprem: Belediye başkanı partiden ihraç edildi DEM Parti'de deprem: Belediye başkanı partiden ihraç edildi