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  3. 30 Mart 2018 10:25

Usta sanatçı Erol Küçükyalçın hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Erol Küçükyalçın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi, sosyal medyada duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay verdi.

Usta sanatçı Erol Küçükyalçın hayatını kaybetti
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TRT ekranından yıllarca evlere misafir olan Erol Küçükyalçın, Gaziosmanpaşa Avrupa Şafak Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

Ses sanatçısı Onur Akay, twitter hesabından "Bugün acı haberler üst üste geliyor ve gözyaşlarımız dinmedi! Türk sanat müziğinin usta ismi Erol Küçükyalçın’ın, dün yoğun bakım servisine kaldırıldığını duyurmuştum. Yıllarca TRT mikrofonlarından sevenlerine seslenen hocamızı maalesef kaybettik. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

EROL KÜÇÜKYALÇIN KİMDİR?

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça’nın yetiştirdiği ilk sanatçılar arasında yer alan ve Eyüp Mûsıkî Vakfı’nın ilk koro şefi olan Erol Küçükyalçın, çok sayıda sanat müziği sanatçının da hocasıdır. Emekli TRT İstanbul Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı olan Küçükyalçın, 60 yıllarda Sahibinin Sesi’ne yaptığı plaklarıyla tanındı. Albümlerinde ise Türk sanat müziğinin en sevilen eserlerini yorumlayan usta sanatçı, Emel Sayın’la beraber Neşe - i Muhabbet Müzikali’nde yer aldı. Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun şefliğini yaptı.

Erol Küçükyalçın
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