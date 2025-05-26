Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden usta sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti.

70'li yıllardan itibaren 7'den 77'ye çok geniş bir dinleyici kitlesi tarafından sevilen İlhan Şeşen sanat hayatı boyunca imza attığı birçok şarkıyla unutulmayacak sanatçılarımız arasında yer alıyordu.

İlhan Şeşen özellikle Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler ve Neler Oluyor Bize gibi unutulmaz eserleriyle tanınmış ancak bir süredir yakalandığı akciğer kanseri için tedavi görüyordu.

İlhan Şeşen'den acı haber bugün geldi.

Kansere yenik düşen İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının ailesi İlhan Şeşen'in vefatını "'Sevgili eşim / canım babamız / biricik dedem İlhan Şeşin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat, kızı Melis ve torunu Nefes." mesajıyla duyurdu...

Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

İlhan Şeşen kimdir ?

18 Haziran 1948 yılında Manisa'da dünyaya gelen İlhan Şeşen 1968 yılında müziğe başlamıştı. 1971 yılında "Kavga" adındaki 45'liğini piyasaya çıkartan ünlü sanatçı 1983 yılında Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

2001 yılında ikinci solo albümü olan "Neler Oluyor Bize?"yi yayınladı. Ardından 2003 yılında "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde TRT ekranlarında gösterilen Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004 yılında ATV ekranlarında gösterilen Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü "Aşk Yalan"ı çıkardı. 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılı Ağustos ayında Star TV'de başlayan Hayatımın Rolü adlı dizide oynamıştır. Leman Sam'ın seslendirdiği "Rüzgar" şarkısının bestesi İlhan Şeşen'e aittir.