Usta sanatçıdan kötü haber: ''Figüran Osman'' beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda

Yeşilçam'ın ve televizyon dünyasının sevilen yüzü Yalçın Özden’den korkutan haber geldi. "Figüran Osman" tiplemesiyle hafızalara kazınan usta oyuncu, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Sanatçının sosyal medya hesabından yapılan acı paylaşımda sevenlerinden dua istenirken, Özden’in son sağlık durumu da açıklandı.

80’li yılların unutulmaz ismi, komedyen, şovmen ve yazar Yalçın Özden’den sevenlerini yasa boğan bir haber geldi.

Türk sinemasında "Figüran Osman" serisiyle damga vuran usta sanatçının beyin kanaması geçirdiği ve hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sosyal Medyadan "Dua" Çağrısı Yalçın Özden’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama, sanatçının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Ailesi ve yakınları tarafından yapılan paylaşımda, durumun ciddiyeti korunurken şu ifadelere yer verildi:

"Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."

Figüran Osman’dan Seksenler’e Bir Ömür Sanat 1947 yılında Kars’ta bir öğretmen çocuğu olarak dünyaya gelen Özden, sanat hayatına onlarca tiyatro oyunu ve film sığdırdı.

1980’li yıllarda "Akıllı Deliler" ve "Eşek Şakası" gibi filmlerde canlandırdığı "Figüran Osman" karakteriyle halkın sevgisini kazanan sanatçı, yakın dönemde de "Seksenler" dizisindeki Muzaffer karakteri ve "Tatlı Kaçıklar"daki Oktay rolüyle ekranlardaki yerini korumuştu.

Özden'in yer aldığı başlıca yapımlar şu şekilde:

2013 - Seksenler (Muzaffer) (TV Dizisi)

2010 - Türk Malı (TV Dizisi)

2009 - Oturak İmparatoru Recep (Sinema Filmi)

2009 - Altın Kızlar (Dolandırcı) (TV Dizisi)

2008 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Nüfus Memuru)(TV Filmi)

2007 - Zıt Kardeşler (TV Dizisi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Oktay) (TV Dizisi)

1994 - Tele Anahtar (Yalçın) (Sinema Filmi)

1994 - Kızlar Sınıfı (TV Dizisi)

1993 - Boy Aynası (Çaycı Yılmaz) (TV Dizisi)

1985 - Şişeli Köy (Sinema Filmi)

1985 - İşler Tıkırında (Sinema Filmi)

1981 - Bizim Sokak (Sinema Filmi)

1980 - Eşek Şakası (Figüran Osman) (Sinema Filmi)

1980 - Akıllı Deliler (Figüran Osman) (Sinema Filmi)

1974 - Ceza (Yalçın) (Sinema Filmi)