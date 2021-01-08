Üstü kışlık, altı yazlık Serenay Sarıkaya

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi olan Sarıkaya, son paylaşımıyla ise olay oldu.

TAKİPÇİLERİ ELEŞTİRİ YAĞDIRDI

Siyah kısa bir taytın üzerine mont giyen oyuncu, eleştirilerin hedefi oldu. Sarıkaya'nın son kombini, takipçileri tarafından beğenilmedi. Sarıkaya'nın tercih ettiği montun fiyatının ise 16 bin 255 TL olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına ise "Bunu gerçekten beğenip mi attın?" ve "Çok saçma bir giyim tarzı" gibi yorumlar geldi.