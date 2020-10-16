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  3. 16 Ekim 2020 20:53

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde kılıç kazası!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde 'Ahmet Sencer' karakterine hayat veren oyuncu Ekin Koç'un parmağı, kılıç darbesi ile kırıldı. Oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde kılıç kazası!
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde set kazası yaşandı.

TV 100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, dizide Ahmet Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç, bir dövüş sahnesinde parmağına kılıç darbesi aldı.

Oyuncu, set ekibi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Kontroller sonrası parmağında kırık ve doku zedelenmesi olduğu tespit edilen Koç’un sahneleri iki gün boyunca ertelendi.

 Dinlendikten sonra sete geri dönecek olan oyuncunun, aksiyon sahnelerinde ağrı yaşaması durumunda yerine dublör kullanılabileceği belirtildi.

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