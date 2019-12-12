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  3. 12 Aralık 2019 12:32

Uygunsuz görüntüleri sızdırılan Berk Oktay: Eşimin yaptığına eminim

Oyuncu Berk Oktay'ın uygusuz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili davada boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay hakim karşısına çıktı.

Uygunsuz görüntüleri sızdırılan Berk Oktay: Eşimin yaptığına eminim
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Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla hakkında "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan dava açılan  boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay  hakim karşısına çıktı  Merve Oktay,  "Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım. Magazinden uzak durmuş biri olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz" diyerek suçlamaları reddetti. Berk Oktay ise "Kesinlikle suçu Merve hanımın işlediğine eminim. Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi. Şikayetiçiyim" dedi.  

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Oktay ile şikayetçi Berk Oktay katıldı.



DHA

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