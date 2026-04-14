Uyuşturucu soruşturmasına adı karışan Cem Adrian hakkında karar verildi
Ünlü şarkıcı Cem Adrian, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurt dışından dönerek ifade verdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şarkıcı, Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı olan, yurt dışında bulunan şarkıcı Cem Adrian ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Adrian, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Cem Adrian, uyuşturucu testi vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
