Uyuşturucu soruşturmasında 2 ünlü isim daha gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör ve şarkıcı Alya Şahinler de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda sonucu İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

OYUNCU DOĞUKAN GÜNGÖR'E GÖZALTI

Haklarında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', ' bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen aralarında Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör ve sosyal medya ünlüsü Burak Altındağ'ında bulunduğu 23 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

ŞARKICI ALYA ŞAHİNLER GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen firari şüpheli şarkıcı Alya Şahinler de gözaltına alındı.

DHA / İHA