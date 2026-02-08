Uyuşturucu soruşturmasında 6 sosyal medya fenomeni daha tutuklandı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Simge Barankoğlu ile Taha Özer'in de yer aldığı 6 sosyal medya fenomeni tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhuş için yer ve imkan sağlamak' ve 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma' suçlarından gözaltına alınan 6 sosyal medya ünlüsü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA