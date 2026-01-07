Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Doğukan Güngör hakkında yeni karar

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 23 şüpheliden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör ifade işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli İzmir, Denizli ve Muğla'da 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 23 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yurtdışında olduğu, 1 şüphelinin ise başka suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan isimler arasında Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör de vardı.

Pazar gecesi saat 03.00 sıralarında evinden gözaltına alınan ve bu sabah savcılık ifadesi için Çağlayan Adliyesi’ne getirilen Doğukan Güngör'ün serbest bırakıldığı öğrenildi.