Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı... Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Oktay Kaynarca, kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra, Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testi yapılmak üzere kan ve kıl örnekleri alındı.

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden iki kişi tutuklanırken, aralarında Kaynarca ve Müftüoğlu’nun da bulunduğu dört kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

“UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM”

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Oktay Kaynarca, Adli Tıp Kurumu’ndan çıkacak raporların ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti. Kaynarca, uzun yıllardır uyuşturucuyla mücadele konusunda aktif bir duruş sergilediğini ve bu alanda yürütülen tüm yasal çalışmaları desteklediğini vurguladı.

Kaynarca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle yaşadığım süreç içerisinde bana isnat edilen suçlamalar karşısında yanımda duran, desteğini hissettiren tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Bu süreçte görevini kanun ve nizam çerçevesinde, nezaketle yapan kolluk kuvvetlerine de ayrıca teşekkür ederim. Hakkımdaki suçlamalara bu aşamada cevap vermeyi gereksiz görüyorum. Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor fazlasıyla cevap olacaktır ve rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Uyuşturucuyla mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar ve duruşum ortadadır. Devletini ve milletini seven insanlarız. Uyuşturucuyla mücadelede yargının sonuna kadar arkasındayım ve her türlü faaliyetini destekliyorum. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır.”

Soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği ve Adli Tıp raporlarının beklendiği öğrenildi.