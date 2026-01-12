Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Can Yaman Türk basınını İtalyan basınına şikayet etti

  1. Anasayfa
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra ifade ve test işlemlerinin tamamlanmasıyla serbest bırakılan Can Yaman, hakkındaki iddialarla ilgili Türk basınını eleştirirken, İtalyan basınına seslendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yasaklı madde” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Can Yaman, emniyette verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Hakkındaki iddialarla ilgili sessizliğini bozan Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk basınına yönelik sert eleştirilerde bulunurken, İtalyan basınına da çağrıda bulundu. Türk basınının kendisine karşı tutumunun yeni olmadığını savunan Yaman, İtalyan gazetecilerden doğrulanmamış haberleri yaymamalarını istedi.

"Sevgili İtalyan basını, Türk basınının bana karşı her zaman kötü davrandığı bilinen bir şey, bu yeni değil. Ama siz öyle değilsiniz. Lütfen haberleri kopyala-yapıştır yapma hatasına siz de düşmeyin. Polisin birçok ünlüyü gözaltına aldığı, geniş çaplı soruşturmalar yürüttüğü bir dönemde benim gece kulüplerinde yasaklı maddelerle dolaştığıma gerçekten inanıyor musunuz?"

