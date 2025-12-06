Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu serbest

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu, adliyedeki ifadelerinin ardından ifadeleri ve alınan kan örnekleri ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında ekranların ünlü spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren 3 sunucu daha sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı" suçlamasıyla gözaltına alınan üç spiker, ifadeleri ve alınan kan örnekleri ardından serbest bırakıldı.