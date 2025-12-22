Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isme daha gözaltı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce adresinde bulunamayan şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı. Öte yandan Melisa Döngel'in de işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan Yusuf Güney'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Güney jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Öte yandan daha önce adresinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel'in pazar günü gözaltına alındığı, işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç, ve Mümine Sena Yıldız gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı.

Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

İHA