Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçen Blok3'ten ilk açıklama

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ünlü rapçi Blok3 (Hakan Aydın), Sarıyer’deki İl Jandarma Komutanlığı’na geldi. Ünlü rapçi, ''Testimizi yapacağız o da negatif çıkacak. Zannedildiği 'Hakan'ı aldılar' diye birşey yok. Ben ifademi gidip vereceğim'' dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, İstanbul'da tanınmış isimlere yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 17'sinin yakalandığı adli süreçte, "Blok3" sahne adıyla bilinen ünlü rap sanatçısı Hakan Aydın hakkında da gözaltı kararı verildi.

"İfademi vereceğim teste gidiyorum"

Gözaltına alındığıyla ilgili bilgilerin doğru olmadığını söyleyen Blok3 olarak bilinen Hakan Aydın ise saat 15.00 sıralarında Sarıyer'deki İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. Aydın "İnsanlar biraz yanlış haberler yapmışlar. Yanlış eve gitmişler. Benim evim değil kimin evi bilmiyorum. Orada 'Hakan o çıktı bu çıktı diye' Testimizi yapacağız testimizi yaptıktan sonra o da negatif çıkacak. İnşallah insanlar bunu da haber yaparlar. Zannedildiği 'Yok Hakan'ı aldılar' diye birşey yok. Ben kendim gidip ifademi verip çıkacağım” dedi.

DHA