Uyuşturucu soruşturmasında serbest kalan ünlü şarkıcıdan ilk açıklama

Güncelleme:

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesinin ardından saç ve kan örnekleri veren Yusuf Güney serbest bırakıldı. Güney serbest kalmasının ardından bir video mesaj yayınlayarak sessizliğini bozdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında daha adresinde bulunamayan şüpheli Yusuf Güney gözaltına alınmıştı. Güney, ifadesi sonrası sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri verme işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Serbest kalır kalmaz sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yusuf Güney, hakkında çıkan iddialara sert bir dille yanıt verdi.

Güney, yaklaşık 10 gündür ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek hastaneden aldığı raporları kameraya gösterdi.

Güney 'Bu ülkede insan karalamak ne kadar kolay değil mi?' sözleriyle tepkisini dile getirdi. Açıklamasında, adının dosyaya yalnızca bir kişinin ifadesiyle girdiğini savunan Güney, 'Elemanın bir tanesi adımı vermiş, ‘o da içiyor’ demiş. Tek olay bu. Öyle gözaltına alma, yakalama kararı falan yok. Haberim olur olmaz da aradım ve ‘geliyorum’ dedim' ifadelerini kullandı. Kendi isteğiyle gidip ifade verdiğini vurgulayan şarkıcı, tüm testleri yaptırdığını ve sonuçları beklediğini söyledi.

