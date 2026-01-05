  1. Anasayfa
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü oyuncu Doğukan Güngör gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör gözaltına alındı.

1 Temmuz 1996 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Doğukan Güngör, oyunculuk eğitimine 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde başladı. Üniversite yıllarında sahne deneyimi kazanan Güngör, tiyatro alanında aktif olarak çalışmalar yürüttü. Eğitim sürecinde Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda rol alan Güngör, oyunculuk tekniğini geliştirmek için Harika Uygur ile Chubbuck metodu üzerine çalışmalar yaptı.

Kamera karşısına ilk kez Meryem projesiyle geçen Doğukan Güngör, ardından Zümrüdüanka dizisinde canlandırdığı Hamit karakteriyle dikkat çekti. Güngör, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle ekranlara geldi.

