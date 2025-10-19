Uyuşturucu testi negatif çıkan İrem Derici'den Ahmet Hakan'a olay sözler: 'N'aber kız, yanar döner'

Önceki hafta çok sayıda ünlü ismin adının karıştığı uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu testi negatif çıkan ünlü şarkıcı İrem Derici, kendisi için "o kafaya başka türlü ulaşılamazdı'' diyen Ahmet Hakan'a "N'aber kız, yanar döner" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 ünlü isimden saç ve kan örnekleri alınmıştı.

19 ünlü isme yönelik düzenlenen operasyonun ardından Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "O kafaya başka türlü ulaşılamazdı" başlığıyla yazdığı köşesinde "Operasyona konu olan ünlülerin tümü için olmasa da bazıları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim: O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar… Mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü. Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkânsızdı." ifadelerini kullanmıştı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında kan testi yapılan şarkıcı İrem Derici, sonuçlarının ardından sosyal medyada açıklama yaptı.

Derici, "Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum. Beton Derici’ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de!" ifadelerini kullanırken, "O kafaya başka türlü ulaşılamazdı" başlıklı yazı yazan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın da fotoğrafını paylaşarak, "N'aber kız, yanar döner" yazdı.

Hatırlanacağı gibi İrem Derici uyuşturucu testi sonuçları açıklanmadan önce de "Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Şu sonuçlar gelsin de sana da bir dava açayım. Bu ne pervasızlık ya? Ulan nerden buluyorsunuz bu hakkı kendinizde? Gazetecilik bu mu? Çocuklar, bunlara prim vermeyin, yazık ya" ifadelerini kullanmıştı.