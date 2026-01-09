  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Uyuşturucu testi pozitif çıktığı açıklanan Aleyna Tilki'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktığı açıklanan Aleyna Tilki'den ilk açıklama

Güncelleme:

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneği alınan şarkıcı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktığı açıklanmıştı. Aleyna Tilki avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Tilki, ifadesinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.

Tilki, burada saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Savcılık dosyasına giren Adli Tıp raporunda, yapılan incelemelere ilişkin bulgular yer aldı. Raporda, Tilki’nin kan örneğinde herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadığı, saç örneğinde ise esrarla ilişkili bir bulgunun tespit edildiği ifade edildi.

Gelişmelerin ardından Aleyna Tilki’nin avukatı Adem Uğur Kızıldere, kamuoyunda yer alan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kızıldere, müvekkilinin uyuşturucu madde kullandığı yönündeki iddialara itiraz etti.

Açıklamada, “Müvekkilimin kan örneğinde herhangi bir uyuşturucu ya da kimyasal madde tespit edilmemiştir. Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen bulgu ise kimyasal içerikli bir madde olmayıp, dumanla ilişkili bir unsur olarak değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

İşte Aleyna Tilki'nin avukatının yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Müvekkilim Aleyna Tilki hakkında basında çıkan haberlerle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapmak gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen madde ise herhangi bir kimyasal madde olmayıp, dumanla ilişkili bir maddedir. Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz. Bu sebeplerle yasal sürecin sonuçlanmasının beklenmesini ve yapılan haber ya da yorumlarda masumiyet karinesine hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederiz."

Bu Haberleri Kaçırma...

HSBC'den altın fiyatı için yeni rekor tahmini! Hem hedef, hem tarih verildi
HSBC'den altın fiyatı için yeni rekor tahmini! Hem hedef, hem tarih verildi
Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme!
Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme!
Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı
Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı
Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor!
Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor!
Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi
Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi
Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı!
Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı!
Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı
''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı!
''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı!
Etiketler uyuşturucu testi uyuşturucu test sonucu aleyna tilki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sibirya soğukları, sağanak yağış ve kar yağışı geri döndü! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sibirya soğukları, sağanak yağış ve kar yağışı geri döndü! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Fiyatlara ''indirimcik'' geliyor! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Fiyatlara ''indirimcik'' geliyor! Merdiven altı üretimhaneye yüzlerce kiloluk mide bulandıran baskın! Merdiven altı üretimhaneye yüzlerce kiloluk mide bulandıran baskın! Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı! Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı! Sosyal medyayı karıştıran trafikte çiçek satan güzel kız fotoğrafında işin aslı ortaya çıktı Sosyal medyayı karıştıran trafikte çiçek satan güzel kız fotoğrafında işin aslı ortaya çıktı Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor! Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor! Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme! Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme! En düşük emekli maaşı Meclis'te; yükseltileceği rakam isyan ettirdi! En düşük emekli maaşı Meclis'te; yükseltileceği rakam isyan ettirdi!
Peynir, yoğurt, bal, zeytinyağı, kıyma, sucuk... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Peynir, yoğurt, bal, zeytinyağı, kıyma, sucuk... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan yeni vergi affı veya yapılandırma için dikkat çeken açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan yeni vergi affı veya yapılandırma için dikkat çeken açıklama Şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü, toprağın altından insan kafatası ve kemikler çıktı! Şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü, toprağın altından insan kafatası ve kemikler çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı; öğretmenlerin atama ve tayin sistemi sil baştan... Resmi Gazete'de yayımlandı; öğretmenlerin atama ve tayin sistemi sil baştan... Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı Her çalışanın maaşından zorunlu kesinti yapacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde yeni gelişme Her çalışanın maaşından zorunlu kesinti yapacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde yeni gelişme AK Partili vekilinden TBMM'de skandal ifade: ''Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor'' AK Partili vekilinden TBMM'de skandal ifade: ''Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor'' ''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı! ''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı! Bir zamanların çocuk oyuncusuydu... Müjdeyi verdi; evleniyor... Bir zamanların çocuk oyuncusuydu... Müjdeyi verdi; evleniyor... Bir televizyon dizisinin daha fişi çekild... Bu sefer daha başlamadan bitti! Bir televizyon dizisinin daha fişi çekild... Bu sefer daha başlamadan bitti!