  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Uyuşturucu testi verdikten sonra serbest kalan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Uyuşturucu testi verdikten sonra serbest kalan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Güncelleme:

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınıp saç ve kan örnekleri verdikten sonra serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alındı.

Saç ve kan örneklerinin alınmasıyla serbest bırakılan ünlülerden Danla Bilic'ten ilk açıklama geldi.

Sosyal medya fenomeni Biliç, Instagram hesabından paylaştığı görselde şu ifadeleri kullandı:

“Devletim test istemiş vermez miyiz? Aaa neyse şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım jandarma gözaltına mı aldılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık öyle naziklerdi ki. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum komutanlarım. Test sonuçları gelecek hafta belli olacak.”

 

Ünlü isimlere ikinci dalga operasyon! Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak...Ünlü isimlere ikinci dalga operasyon! Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak...Magazin

 

text-ad
Etiketler danla bilic uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı'dan Kur'an-ı Kerimli açıklama Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı'dan Kur'an-ı Kerimli açıklama İçişleri Bakanı Yerlikaya korkunç kazanın görüntülerini yayınlayarak yeni trafik cezasını duyurdu! İçişleri Bakanı Yerlikaya korkunç kazanın görüntülerini yayınlayarak yeni trafik cezasını duyurdu! Trafikte eli silahlı trafik teröristi dehşeti saniye saniye kamerada! Trafikte eli silahlı trafik teröristi dehşeti saniye saniye kamerada! PFDK'dan bahis soruşturmasında bir takıma küme düşürme cezası! PFDK'dan bahis soruşturmasında bir takıma küme düşürme cezası! Samsunspor deplasmanda istediğini alamadı Samsunspor deplasmanda istediğini alamadı Sahte faturalarla ile 70 milyon TL'lik vurgun yapmışlar! Onlarca gözaltı var! Sahte faturalarla ile 70 milyon TL'lik vurgun yapmışlar! Onlarca gözaltı var! Yolcu kapısından kaçmaya çalışan ehliyetsiz trafik canavarı polisten kaçtı, ''dron''dan kaçamadı Yolcu kapısından kaçmaya çalışan ehliyetsiz trafik canavarı polisten kaçtı, ''dron''dan kaçamadı Galatasaraylı taraftara ayrılık mesajı yayınlayan Icardi'den yeni açıklama Galatasaraylı taraftara ayrılık mesajı yayınlayan Icardi'den yeni açıklama Özel jet inişe geçtiği sırada yere çakıldı! Özel jet inişe geçtiği sırada yere çakıldı! Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Amerika Green Card programı süresiz olarak iptal edildi Amerika Green Card programı süresiz olarak iptal edildi Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce güneş ardından yağmur var... Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce güneş ardından yağmur var... Mide bulandıran cinsel istismar skandalı Epstein dosyasından onlarca yeni fotoğraflar yayınlandı Mide bulandıran cinsel istismar skandalı Epstein dosyasından onlarca yeni fotoğraflar yayınlandı İstanbul'da onlarca araç beton parçaları altında kaldı, mahalle savaş yerine döndü! İstanbul'da onlarca araç beton parçaları altında kaldı, mahalle savaş yerine döndü! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirlerinin üstüne yürüdü! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirlerinin üstüne yürüdü! Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı... Bu yeni iddialar olay olacak! Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı... Bu yeni iddialar olay olacak!