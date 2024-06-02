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Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben, haftalar sonra ilk kez konuştu

Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben, haftalar sonra ilk kez konuştu
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Kısa bir süre önce nekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şarkıcı Kalben, haftalar sonra ilk kez sessizliğini bozdu.

8 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda ünlü şarkıcının evinde bulunan üç parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan 'skunk' türü uyuşturucu madde ile 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirilmişti.

İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü şarkıcıya yurt dışı çıkış yasağı verilmişti.

Serbest kaldıktan sonra ilk kez açıklama yapan ünlü şarkıcı "kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.

Yurt dışında olduğu bir zamanda uyuşturucu kullanırken görüntülerin çekildiği popüler şarkıcı hakkında çeşitli iddialar da öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz akşam verdiği konser sonrası görüntülenen Kalben haftalar sonra ilk kez kameralara konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Muhabirlerin "Menajeriniz ve arkadaşınız tarafından ihanete uğradınız" demesi üzerine konuşan Kalben "Bir şey söyleceğim. Bu memlekette kim ihanete uğramamış. Kim suçlu olmadığı bir konuda suçlanmamış ki..." diyerek yanıt verirken söz konusu iddiaları da bir kez daha yalanladı.

Etiketler kalben açıklama uyuşturucu
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