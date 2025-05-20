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Uzak Şehir oyuncularının paylaşımları olay oldu! Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan boykot kararı

Uzak Şehir oyuncularının paylaşımları olay oldu! Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan boykot kararı
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncularının Coca-Cola reklamı yapması tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Kanal D'yi boykot edeceğini söyledi.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım gündem oldu. Ünsal ve Akbaba'nın Instagram hesaplarından Coca-Cola reklamı yapması tartışma yarattı. 

İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen Coco-Cola'nın reklamının yapılmasına hükümet kanadından tepki geldi. 

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sosyal medya platformu X hesabından Ünsal ve Akbaba'nın paylaşımına tepki göstererek hem Kanal D'yi hem de bağlı olduğu Demirören grubunu boykot edeceğini açıkladı.

İsmail Cesur'un paylaşımı şöyle:

"Bu ikisi kim tanımıyorum, diziyi bilmiyorum. Maç falan yoksa Kanal D’yi de izleyen biri değilim. Ama bundan sonra Kanal D ve bağlı olduğu gruptaki hiçbir kanalı izlemeyecek, siyonizme destek olan markalara mecrasında yer verdiği sürece boykot edeceğim.

Bu arada Türk dizilerinin kahir ekseriyetinin ahlaksızlıktan beslendiği gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu, başka bir vesileyle de olsa."

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncularının Coca-Cola reklamı yapması tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Kanal D'yi boykot edeceğini söyledi.

 

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Etiketler uzak şehir Ozan Akbaba Sinem Ünsal cumhurbaşkanı danışmanı
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